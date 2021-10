Asegura consejo popular Patricio Lumumba reuniones de vecinos

En Contramaestre, municipio del oriente cubano, el consejo popular de Patricio Lumumba, asegura las reuniones de vecinos con el delegado, genuino representante de sus intereses. Como sus 12 homólogos en el territorio retomará las reuniones de rendición de cuenta del delegado a sus electores en la totalidad de sus circunscripciones teniendo en cuenta una mejoría en la etapa de transmisión comunitaria por Covid-19.

Este proceso, inscrito como tercero en el actual 17 período de mandato del los Órganos Locales del Poder Popular, tendrá en Lumumba como anfitriona a la circunscripción número 2 en calle 15 esquina 24 del Reparto Nápoles el próximo 14 de noviembre y con el delegado Leonardo Martínez Savigne.

Retomar el diálogo entre el delegado y los vecinos de la demarcación que este representa, implica otra vez ejercer la democracia y al propio tiempo incentivar a la comunidad en función de la unidad como fuerza invencible de la Revolución cubana.

A decir de Yaumara Súarez Vega, presidenta del consejo popular de Patricio Lumumba, atemperar los escenarios de diálogo a las realidades actuales que afronta la nación cubana a de conllevar a que los electores de esa demarcación tengan en cuenta lo imprescindible que resulta revitalizar el trabajo comunitario sin menospreciar el carácter de aquellos planteamientos que resulten de competencia para las direcciones administrativas.

Plantearse iniciativas para transformar mucha las dificultades recurrentes presentes en los barrios, constituye un reto para este proceso de rendición de cuenta que tendrá su cierre el 23 de diciembre del corriente 2021.

