Hasta cada uno de los consejos populares del oriental municipio de Contramaestre llega la celebración por los 45 años de los órganos locales del poder popular en Cuba.

En el consejo Patricio Lumumba se dio cita una representación del pueblo para homenajear a quienes se han destacado en las labores del gobierno en la base. Así mismo fueron reconocidos los más destacados en labores sociales, culturales y de enfrentamiento a la pandemia.

