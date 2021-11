Complejo comercial en Contramaestre entrega valija a centro de aislamiento

La solidaridad entre cubanos es un elemento esencial en la batalla contra la Covid-19, y ello se pone de manifiesto de múltiples maneras en el santiaguero municipio de Contramaestre. Trabajadores del complejo comercial CIMEX de ese territorio oriental, elaboraron y entregaron una valija de aseo personal, a uno de los centros de aislamiento que se mantienen laborando en el enfrentamiento a la pandemia.

Con la participación espontánea y entusiasta de todos sus trabajadores, el complejo de tiendas CIMEX del municipio Contramaestre, confeccionó una valija de aseo personal que fue entregada al centro de aislamiento Pepito Tey de esta localidad santiaguera.

El pequeño pero significativo aporte fue recibido por aquellos que se mantienen laborando con elevadas cuotas de sacrificio y sobre los que pesa la responsabilidad de estar en la primera línea en el enfrentamiento a la pandemia.

Please follow and like us: