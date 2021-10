Una celebración en el barrio a los Órganos Locales del Poder Popular

Un dinámico movimiento de reconocimiento a los órganos locales del poder popular se desarrolla en el santiaguero municipio de Contramaestre. Allí las iniciativas incluyen homenajes a fundadores del gobierno en la base, así como a quienes más se destacan en el cumplimiento de las tareas comunitarias.

Hasta las zonas 108 y 100 de los CDR del consejo popular América se trasladó la dirección de la mayor organización de masas del municipio Contramaestre.

Allí compartieron con los vecinos los resultados de esa entusiasta demarcación donde cederistas, familias y comités resultaron vanguardias a nivel de municipio provincia y nación.

De igual manera fueron entregados reconocimientos a vecinos destacados en las donaciones de sangre y su aporte en la lucha contra la Covid-19, dos frentes en los que los CDR aportan de manera sustantiva.

El encuentro homenaje al Poder Popular fue matizado por aficionados de la propia comunidad, quienes deleitaron a adultos, jóvenes y niños con el arte más auténtico y representativo del territorio.

El municipio Contramaestre cuenta con 216 zonas cederistas y mil 426 Comités de Defensa de la Revolución, con los cuales el territorio cuenta para alcanzar la condición de vanguardia nacional en el 62 aniversario de los CDR.

Please follow and like us: