“El amor simplemente necesita ser demostrado”

Al amor, generalmente lo vinculamos con las relaciones de pareja, el noviazgo, el matrimonio, con perdón, la compresión, el respeto. aceptar.

Sin embargo, amar es mucho más; es desprendimiento, es compartir, aceptar, servir. El amor es la única fuerza que hace a una madre trabajar fuera del hogar, y al volver realizar los quehaceres domésticos; estar siempre ahí para sus hijos, la que permite cuidar a los que amamos, sin pensar en las renuncias.

El verdadero amor, no es interesado, ni rencoroso, no origina dependencia emocional, no es posesivo ni manipulador, busca hacer el bien, sin esperar recompensa, promueve la paz, el bienestar, cuando se ama, la vida es más simple, florece el compañerismo, la amistad, la solidaridad y el humanismo.

Amor en la familia

En la familia es imprescindible el amor, gracias a este sentimiento, se toleran diferencias, se comparte hasta el bien más preciado, impulsa a ser mejor, a vivir en armonía.

El amor se manifiesta a través de un abrazo, una sonrisa, una frase motivadora, un beso, es la medicina más eficaz contra el desaliento y la tristeza.

En el día del amor y la amistad, mostremos a nuestros amigos, vecinos, familiares, a todo lo que somos capaces de dar por amor.

“Y es que el amor, citando a Paulo Coelho, no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado”.