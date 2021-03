Como parte de los esfuerzos que realiza la máxima dirección de la provincia Santiago de Cuba para incrementar los volúmenes de alimentos, en el municipio Contramaestre se ha experimentado la siembra y cosecha de la papa. Los resultados hasta el momento han sido exitosos, lo cual podría abrir el camino a empeños mayores en el cultivo del tan cotizado tubérculo.

Los días sábado y domingo pasados, en las primeras horas de la mañana, se desarrolló la extracción de una reducida área de este cultivo en el consejo popular Ruta Martiana en el municipio santiaguero, ubicado en el centro sur del oriente de Cuba. Bien temprano se dieron cita en el lugar habitantes de la zona y trabajadores de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Ramiro Betancourt.

Cuando la cosechadora rompió los primeros surcos reinaba la incertidumbre pues era la primera experiencia de los campesinos de Contramaestre con este producto considerado exótico en la región. Pero la estela de papas que iba dejando atrás la maquinaria fue suficiente prueba de que el experimento había sido un éxito.

José Antonio Zamora Rosález, el productor que meses atrás había aceptado el reto de sembrar papas en su tierra visiblemente emocionado explicaba que “…. este no es solo resultado mío, sino de los vecinos, la familia pues aquí todo el mundo puso esfuerzo y tiempo para hacer esto realidad.

Considerado un labriego de avanzada ahora se convierte en un productor extensionista, pues su experiencia en el cultivo de la papa será transmitida a quienes deseen incorporarse a sembrar esta especie, una vez se hagan las valoraciones y análisis pertinentes por los organismos competentes, dada la complejidad y requisitos que demanda este cultivo.

Esta pequeña y experimental cosecha no tuvo paquete tecnológico, ni se realizó en la época ideal para que los rendimientos fueran óptimos (la siembra se realizó a finales de diciembre). Su protagonista puso en práctica alternativas como el abono orgánico y el aporte de campesinos de los alrededores que estuvieron a su lado apostando por un resultado a la altura de las expectativas.

Yoel Destrade Osoria, Coordinador de Programas y Objetivos de los sectores Agro-alimentario, Comunales y Aguas Turquino, señala a pie de surco que Contramaestre va en serio con la producción de papa y que para ello se trabaja con campesinos de avanzada, utilizando la ciencia y la técnica y aplicando todas las alternativas que posibiliten un mejor uso de la tierra y los recursos de que se dispone.

EL resultado de la cosecha fue destinado al consumo de los pobladores de los consejos populares rurales Ruta Martiana y Laguna Blanca a cinco libras percápita. Se trata de una población de 10 730 habitantes. Es la primera vez que se cosecha papa en Contramaestre y ello podría abrir el camino a empresas mayores según los especialistas. José Antonio Zamora Rosález, entusiasmado en medio del campo, revela que pretende extender a cuatro hectáreas la siembra en la próxima campaña.

Aunque de manera experimental y en solo dos hectáreas, esta producción de papa en Contramaestre ha sido suficiente para romper el mito de que en el oriente de Cuba no se puede cultivar el apreciado tubérculo.