Convocan a tuitazo por el Día de la Cultura Cubana

Este miércoles, 20 de octubre, tendrá lugar un tuitazo masivo convocado por el Ministerio de Cultura y sus instituciones, con motivo del Día de la Cultura Cubana. La fecha será propicia para divulgar en redes sociales, las razones por las que en nuestro país se celebra esta fecha.

Con muchos motivos para conmemorar nuestros logros en materia de Cultura, el tuitazo estará dedicada también al aniversario 60 de Palabras a los intelectuales, a los 120 años de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, el Bicentenario del natalicio de Francisco Vicente Aguilera, los 100 años del nacimiento del poeta y ensayista, Cintio Vitier, la edición 27 de la Fiesta de la Cubanía y al aniversario 35 de la Asociación de Hermanos Saíz.

Entre las 10:00 am y las 12:00 m y durante todo el día 20, a través de la red social Twitter y con las etiquetas #CubaEsCultura, #JornadaCulturaCubana, #ConlaMismaEstrella #ElMambí y #AquíNoSeRindeNadie, se compartirán los contenidos alegóricos a la fecha.

Las plataformas principales serán el Ministerio de Cultura, el Periódico Cubarte y La Jiribilla; y los perfiles en la red social Twitter: @CubaCultura, y @LaJiribilla; así como también las páginas en Facebook del Ministerio de Cultura de Cuba, La Jiribilla, el Periódico Cubarte y el Noticiero Cultural de Cuba.

La acción tiene entre sus principales objetivos promocionar la variedad de actividades y eventos que se desarrollan en todo el país, siempre desde la creatividad y espontaneidad personal.

Tomado de Cubadebate

