Medios del centro y occidente de Cuba presentaron sus proyectos en II Festival Virtual de la Prensa

El segundo Festival Virtual de la Prensa continúa sus actividades desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec). En esta jornada presentan sus proyectos medios de prensa del centro y el occidente del país. El encuentro comenzó con la visualización de un documental de Roberto Chile, Oda a la Revolución, para conmemorar el quinto aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Periodismo y jóvenes cubanos fue la conferencia que dio inicio a la sesión, a cargo de Armando Franco, director de la revista Alma Mater, quien resaltó la necesidad de conocer a este público, lo que exige un cambio en la forma de pensar en las redacciones y mantener una gran presencia en las redes.

Radio Ciudad del Mar fue el primer medio en mostrar su propuesta, titulada Triángulo de la Confianza: Comunicación participativa para el cambio en Cienfuegos de 1993-2020. Este es un proyecto que se ha reinventado a través de los años adaptándose a las nuevas dinámicas tecnológicas, para brindarle a su público un espacio de debate sobre los temas que más les preocupan.

Noticia en Contexto y La Lupa fueron las propuestas de Tele Pinar, trabajos en los que fueron incorporados elementos capaces de permitir mejor la comprensión de las noticias mediante el empleo de varias plataformas, así como de otros formatos entre los que se destacan los videos y podcasts. Dichas propuestas profundizan en los hechos a través de la investigación.

Villa Clara estuvo representada por la iniciativa Formación de competencias profesionales para el periodismo hipermedia, creado por un colectivo de profesores de la Universidad Central Martha Abreu. Esta propuesta pretende resaltar el carácter científico del periodismo y elevar la calidad del del mismo. Entre sus objetivos se encuentra crear lazos entre los medios y la academia.

El periódico Girón, de Matanzas, presentó la propuesta Trabajo y periodismo colaborativos en la nueva normalidad. Este proyecto les permitió innovar y transformar las rutinas productivas dentro de su propio medio, gestión en la que incluyeron una mejor asimilación de la infraestructura tecnológica. Mediante el empleo de videoconferencias han logrado un mayor flujo comunicativo y, como resultado, un mejor trabajo colaborativo.

El periódico Girón, de Matanzas, tuvo como principal iniciativa la propuesta Trabajo y periodismo colaborativos en la nueva normalidad. En este sentido, mostraron el proyecto que les permitió innovar y transformar las rutinas productivas dentro de su propio medio. En esta gestión incluyeron una mejor asimilación de la infraestructura tecnológica y mediante el empleo de videoconferencias han logrado un mayor flujo comunicativo, lo cual ha permitido lograr un mejor trabajo de colaboración.

Por su parte, Artemisa presentó como proyecto una nueva forma de utilizar la red social Telegram, que les permite estar en contacto directo con su audiencia, a través de diferentes vías como chats de voz, podcast, coberturas minuto a minuto. Esto les permite a los usuarios, incluso conocer las noticias antes de que sean publicadas en el periódico. Mediante esta alternativa también realizan encuestas e intercambian con la población.

Asimismo, la Ciudad de La Habana tres proyectos. Uno de ellos está enfocado en el rescate de la memoria revolucionaria en los medios de prensa a partir del reflejo de la historia de héroes anónimos, este proyecto fue presentado por Lídice Valenzuela en vínculo con la Unión de Historiadores de Cuba. Otro de los proyectos en el ámbito de la prensa fue el desarrollado por Tribuna de La Habana, el cual consiste en el empleo de un código QR en el papel impreso como puerta de ingreso al mundo digital. Este medio capitalino también mostró un Breve acercamiento a la página web y las redes sociales.

La Isla de la Juventud promueve una iniciativa de recuperación y digitalización del fondo documental, con miras a su preservación. También pretenden mejorar el acceso a estos contenidos a través de la publicación de los mismos en las distintas redes sociales.

Radio Sandino de Pinar del Río generó una propuesta de proyecto que les permite establecer una vía más directa para mantenerse al tanto sobre aquellos temas que más les interesan a los radioyentes. El semanario ¡ahora! de Holguín, presentó una iniciativa de especialización periodística en temas referentes a la infancia y la adolescencia.

La Agencia Cubana de Noticias, lanzó Ofertas 360, una propuesta que representa y mantiene informado al creciente sector de los emprendedores en Cuba. Prensa Latina también compartió sus experiencias con proyectos renovadores que permiten dinamizar el trabajo en esta agencia mediante el empleo de nuevas herramientas en el entorno virtual como PL- Cloud, además de un nuevo suplemento deportivo. Por su parte la provincia de Mayabeque trajo varias propuestas vinculadas con diversos temas desde la educación ambiental hasta los memes y nuevas narrativas visuales.

Esta segunda jornada resultó productiva, pues se presentaron una mayor cantidad de proyectos diseñados para crear esa prensa que queremos con un modelo a la medida de nuestra realidad. Estuvieron presentes en el encuentro Miembros de la dirección nacional de la Upec, así como integrantes del jurado.

Tomado de Cubadebate

Please follow and like us: