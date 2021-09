Casa de las Américas convoca a III Seminario de estudios sobre comunidades nativas americanas, afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos

La Casa de las Américas y el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) convocan al III Seminario de estudios sobre las comunidades nativas americanas, afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos que se realizará, a través de plataformas digitales, del 17 al 19 de noviembre de 2021.

A cuarenta años del primer encuentro de este tipo, realizado en noviembre de 1981 bajo el título “Seminario sobre la situación de las comunidades negra, chicana, india y puertorriqueña en los Estados Unidos”, nos proponemos analizar los desafíos que en la actualidad enfrentan estas poblaciones en el país del norte.

Los participantes podrán abordar desde diferentes disciplinas aspectos relacionados con la actual realidad económica, política, social y cultural de estas comunidades; las estrategias propias de comunicación y diálogo; los procesos educativos y de formación desde una perspectiva descolonizadora; y la resiliencia frente a la Covid-19.

Los interesados podrán presentar ponencias o comunicaciones mediante el envío, hasta el 17 de octubre de 2021, de una ficha con el título de la propuesta, el nombre y los apellidos del autor o los autores, y, si es el caso, su organización o institución, un resumen del contenido de la propuesta que no exceda las 250 palabras, y una nota biográfica de similar extensión.

Dado que no es posible encontrarnos este año en La Habana, las ponencias o comunicaciones aceptadas serán presentadas en videos de no más de 15 minutos y habrá encuentros diarios a través de una plataforma Jitsi para intercambiar y compartir ideas. Tanto los videos con las intervenciones como los encuentros de intercambio serán publicados y mantenidos como acervo en una página web especialmente creada con ese propósito.

Las solicitudes de participación se recibirán a través de los correos: coa@casa.cult.cu y casadelasamericascuba@gmail.com.