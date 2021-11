Desarrollado en Contramaestre 2da edición del concurso literario Patria Chica

El concurso literario Patria Chica se desarrolló en el santiaguero municipio de Contramaestre en su segunda edición. El evento, que potencia la participación de escritores noveles no publicados, abre de esa manera más oportunidades para los aficionados a las letras y potencia el cultivo de la escritura y la lectura.

Tres grandes premios y varias menciones otorgó el jurado del evento y concurso literario Patria Chica que tuvo lugar en su sede permanente del histórico poblado de Baire.

Esta vez los principales reconocimientos fueron a manos de Daysi Rosales Pérez en el género poesía, Daniel Faxas Mojena en cuento y Dailis Ochoa Mendoza en literatura infantil.

La segunda edición del concurso literario Patria Chica ha sido otro paso hacia la madurez de un proyecto que se sustenta con el aporte de sus miembros y patrocinadores como la UBPC 24 de febrero, que de manera incondicional apuestan por el cultivo del alma desde la literatura.

Please follow and like us: