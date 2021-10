AHS, guardiana de la cultura que emerge

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) celebró el aniversario 35 de creada en un año marcado por la Covid-19 y las restricciones culturales y de toda índole que impuso la pandemia en la cotidianidad. Tal razón exigió de llevar el arte a las plataformas virtuales, como principal escenario de actuación, y desde allí visibilizar cuánto se hace en condiciones atípicas sin perder la esencia de guardiana de la cultura cubana.

La célula de la AHS del municipio de Contramaestre no exenta de esta realidad se insertó en el escenario digital representado un desafío para sus 14 miembros. A tono con la fecha y en el marco del Día de la Cultura Cubana, este 20 de Octubre, conversamos con Arnaldo Sariol, coordinador de la organización en el municipio, para conocer detalles del trabajo realizado y las proyecciones futuras.