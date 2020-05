Trabajan en Contramaestre por el bien colectivo

Los vecinos del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) número 1, zona 138 del reparto 30 de diciembre en Contramaestre, tienen implementadas, las medidas higiénico sanitarias para evitar la expansión de la COVID-19.

En la entrada de cada escalera se observan: el agua jabonosa y el cloro para el lavado de las manos, con frecuencia se realizan labores de limpieza en jardines, el parque y aceras, siempre con el debido distanciamiento y el uso del nasobuco.

Lo más importante es que los vecinos no bajan la guardia y constantemente buscan ideas creativas que recuerdan que la amenaza está ahí, no ha pasado, aunque algunos crean que la COVID-19 no los puede alcanzar.

El presidente de este CDR Eulogio Guevara Magrán, junto a los jóvenes y otros vecinos solidarios, es el encargado de materializar las ideas que surgen para combatir la pandemia.