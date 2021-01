Grito de Baire: la Patria necesita hombres buenos para los tiempos difíciles

La patria necesita de los hombres buenos para los tiempos difíciles.

A los que estamos hoy aquí en esta tierra heroica, nos ha tocado el mérito de militar en las filas de los sacrificados de estos tiempos… hemos sabido ser de los buenos.

Los trabajadores de esta radio, seguimos junto al Partido y al pueblo, sin el mínimo privilegio, sabiendo que nuestra zona roja depende de una palabra. De esa palabra de aliento, de información, de orientación, de llamado al combate en condiciones excepcionales. Esa que esperan ustedes, nuestros oyentes para tomar aire y seguir adelante.

Como parte del Partido y el pueblo no admitimos San Isidros indignos. Tampoco a sietemesinos de mente que solo saben criticar, como si a Cuba no le salieran bien las cosas por el gusto de alguien. Sietemesinos que no toman un azadón en sus manos en Bungo, que no se colocan la canasta a la cintura en La Torcaza.

A esos, la gente de Grito de Baire les dice que desde hace mucho tiempo los cubanos aprendimos a unirnos por la Patria, no desde los defectos sino desde las virtudes y que se está acabando el tiempo de la mano extendida para los indignos, porque el daño cansa.

¡O se incorporan al carro de la gloria y el sudor, o quedarán a pie en el camino de la ignominia!

Retomamos en este instante que necesita la patria de nosotros, el llamado de combate frente a los malos cubanos que quieren una Cuba en llamas, agredida por el Imperio del Norte. Nos sumamos la posición de la Unión de Periodistas de Cuba que deja bien claro:

“Como periodistas y comunicadores de un país que ha sido víctima del terrorismo en todos los órdenes, literal y mediáticamente hablando, denunciamos la manipulación y el oportunismo político para encubrir una operación de guerra de cuarta generación extremadamente peligrosa.

¡Decimos alto y claro: Diálogo sí, chantaje jamás!”

Tiene absoluta vigencia la expresión martiana: Los hombres van en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Los escritores y artistas cubanos, cuya responsabilidad ética y ciudadana nadie puede poner en dudas, estamos comprometidos con la obra de fundación y amor que nos ha hecho crecer y creer en la Revolución.

¡Y junto a esta obra revolucionaria, desde esta radio revolucionaria, seguimos en combate!

POSICIÓN DE PRINCIPIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIO GRITO DE BAIRE POR EL AÑO NUEVO.