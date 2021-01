La NED persiste en Cuba, cual hiena hambrienta

La televisión y diversos medios informativos de Cuba, acaban de denunciar y mostrar las conexiones entre la Fundación Nacional para la Democracia, siglas en ingles NED, y el financiamiento desde EEUU, para campañas subversivas contra Cuba Heroica, destinando millones de dólares. La propia NED, en su página web, reconoce que está fundamentalmente financiada por el Congreso estadounidense.

La NED, según datos obtenidos de su página oficial, es una organización privada (fundada en 1983) sin fines de lucro y dedicada al crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas en el mundo. Con la financiación del Congreso de los EE.UU. patrocina más de 1.000 proyectos de grupos no gubernamentales en el exterior. Sin embargo, como han denunciado múltiples organizaciones y países, su objetivo es el debilitamiento de los gobiernos que hacen resistencia a las políticas estadounidenses.

Inició su trabajo a principios de 1984, como una institución “No Gubernamental”, con la misión fundamental de “asistir al desarrollo de las instituciones, procedimientos y valores democráticos en otros países, a través del apoyo financiero de proyectos dirigidos a expandir la libertad económica y política en estos”.

Fue diseñada para darle continuidad a las acciones secretas de la CIA, específicamente a las Operaciones de Acción Política, elemento declarado de forma pública en 1991 por Allen Weinstein, historiador y primer presidente de la NED, al aseverar: “Mucho de lo que hoy hacemos en la NED, ya lo hacía la CIA hace 25 años de manera encubierta”.

Por ejemplo, ya desde el 2007, la NED apoyó el acceso a Internet, Wifi y telefonía celular en “países autoritarios” como Cuba, facilitando mayor comunicación e interacción entre los grupos contrarrevolucionarios. En dicha estrategia, la NED reconoce que en su trabajo para los próximos años enfrentará diferentes “desafíos”, uno de ellos es apoyar a los “demócratas” en “sociedades altamente represivas” como Cuba.

Igualmente, la NED ha invertido, según información pública que aparece en su sitio Web, entre los años 2006 y 2010, un total de 7.946.650 dólares para promover la contrarrevolución cubana. Habrá dinero abundante para promover la subversión contra Cuba.

Por otro lado, en 2010, la NED destinó 2.449.340 dólares a la llamada “Sociedad Civil” cubana, repartidos a: International Republican Institute (IRI): $800,000, Cuba Net News Inc.: $239,434, National Democratic Institute for International Affairs (NDI): $325,000, Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC): $200,000, Cuban Democratic Directorate (Directorio): $175,000, Afro-Cuban Alliance, Inc.: $110,000, Clovek V Tisni, o.p.s. (People in Need) (PIN): $103,875, Asociación Encuentro de la Cultura Cubana: $91,000, Committee for Free Trade Unionism (CFTU): $90,000, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina: $60,000, Evangelical Christian Humanitarian Outreach for Cuba (ECHOcuba): $60,064, Center for a Free Cuba: $55,000, Disidente Universal de Puerto Rico: $50,000, Instituto Político para la Libertad Perú (IPL): $49,967, People in Peril Association CVO (PIPA): $40,000.

La intención es la afirmación de José Martí: “Honor y corazón se truecan fácilmente por dinero”.

Los sectores a los cuales pretendieron y pretenden dirigir su incidencia ideológica son los jóvenes, los negros y mulatos, las mujeres en desventaja social, la educación, la cultura, los sindicatos y, desde luego, la reproducción de noticias, para buscar un estatuto mediático de caos, que justifique el derrocamiento del sistema cubano con el apoyo intervencionista de fuerzas externas.

En el 2015, el sitio Along the Malecón, del periodista Tracey Eaton, publicó la lista de organizaciones que recibieron financiamientos por un valor total de casi 4 millones dólares para los programas de cambio de régimen en Cuba, a través de la organización gubernamental estadounidense National Endowment for Democracy (NED).

Los jóvenes cubanos son los destinatarios fundamentales de estos programas, mientras la comunicación, con un financiamiento de $2.098.312, y la actividad política en las comunidades ($673.362) son las áreas de mayor interés para los proyectos subversivos contra la Isla del gobierno norteamericano.

Los programas no solo se ejecutan de manera encubierta en Cuba, donde estas operaciones son ilegales, sino que incluye el reclutamiento de personal en terceros países, muchas veces sin advertirle a esos individuos el riesgo que corren.

En 2016, se reveló que los sitios Cubanet Noticias y Diario de Cuba, ambos con objetivos bien definidos para estimular y amplificar la política anticubana desarrollada por el gobierno de los Estados Unidos, en su propósito de desmontar el socialismo.

Como respuesta a esa revelación, Cubanet respondió que en efecto, está patrocinada financieramente por la NED, pero que dicha Fundación no ha influido en su política editorial.

La estrategia de la NED contra Cuba, en estos últimos años, ha sido el empeño recurrente de la captación de jóvenes que incursionan en modalidades del arte contemporáneo, pero las obras de los pocos que han podido captar se caracterizan por el mal gusto y la mediocridad. Entre sus figuras principales se encuentran un rockero fracasado que promociona la pornografía como supuesto derecho del pueblo, un grafitero preso en Miami por delito sexual agravado, una artista de instalaciones y “performances” que se cubrió desnuda con el costillar ensangrentado de una res, y, otros que, recientemente, en una actuación “artística” frente al Capitolio, se embadurnaron el cuerpo y el rostro con excremento humano; como es el caso de San Isidro.

Así mismo, llama la atención, por ejemplo, que en el último presupuesto de la NED se asignan cifras sustanciales en dólares para promover el cine independiente en Cuba. Ya sabemos lo que esto significa, un cine que en el mejor de los casos no sería crítico sino hipercrítico de la realidad cubana y el apoyo que recibiría de agencias extranjeras estaría en proporción directa de su eficacia en la distorsión de esta realidad. ¿A qué se debe este interés en promover el cortometraje en Cuba?

Lo que lo hace atractivo para los objetivos de la NED, es la capacidad del cortometraje para la reproducción de valores e ideologías, en especial el que ofrece una interpretación visual de un tema musical, o videoclip, que es, con mucho, el formato audiovisual más consumido por la juventud en todo el mundo.

La industria cultural es el medio que intenta utilizar el enemigo como agente transmisor de su cosmovisión e ideología, para imponer su forma de vivir y de pensar, y para ejercer su control sobre el corazón y la mente de los jóvenes.

Hasta este momento entonces, hemos confirmado el financiamiento de la NED contra Cuba, especialmente ahora, en el campo de lo mediático.

Recientemente, la USAID, siglas en inglés (Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos) y la NED, anunciaron su más reciente programa denominado “Apoyo a los derechos humanos de los trabajadores médicos cubanos”, que se relaciona con una nueva patraña dirigida contra los cooperantes internacionalistas cubanos.

En la práctica, aspiran a organizar pequeños “Grupos de Tarea” de espías y provocadores como parte de una operación subversiva, bajo el control directo de las oficinas en la USAID-NED y las embajadas norteamericanas en terceros países, en estrecha vinculación con la CIA y otros Servicios Especiales yanquis.

Estos dispositivos, bajo cobertura de la USAID-NED, costearán sucias campañas propagandísticas y cualquier provocación o amenaza contra los cooperantes cubanos, incluida la mezquina incitación al abandono de misiones.

La nueva maniobra intervencionista de la USAID-NED, se dirige a tratar de lesionar los acuerdos de cooperación internacional, como en Brasil, Bolivia, Ecuador, presionando la salida de los cubanos y dañar la imagen de la labor internacionalista en materia de salud y educación, que constituyen todo un reto frente a la arrogancia yanqui y un ejemplo de solidaridad y altruismo con América Latina y el mundo.

Como lo indica en título del artículo, tanto la NED-USAID, son bestias inhumanas que se empeñan en asiduamente atacar a la Cuba heroica, pero no se percatan de la resistencia del pueblo, que no se quiebra ante tantos ataques inmisericordes. No serán los cantos de sirenas, quienes seducirán a la Nación cubana, sino que junto a Martí y Fidel, seguirán adelante en prosperidad, independientes, construyendo su futuro.

Tomado de Cubadebate.