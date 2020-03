Gobierno de Contramaestre combate COVID-19

La dirección del gobierno en el municipio de Contramaestre, en el Oriente de Cuba, desarrolla acciones para el enfrentamiento a cualquier manifestación de la presencia del COVID-19 dentro de las fronteras de este territorio.

Jorge Luis Fraga Novella, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, informó con amplitud al Pleno del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, como transcurrió el proceso para la concepción del Plan único de Enfrentamiento al nuevo coronavirus y las actuales variantes de acción en Contramaestre.

P: ¿Cómo se concibió el Plan Único de Enfrentamiento al COVID-19 en Contramaestre?

Presidente Asamblea Municipal: “Las circunstancias actuales conllevaron a que se presentara el plan de enfrentamiento ante una sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal para discusión y aprobación. Esto nunca había sucedido en la historia del Poder Popular en Contramaestre, de que la Asamblea Municipal aprobara un plan de contingencias, pero por la magnitud de los daños de este virus en el mundo, se decidió por la dirección del estado cubano que así fuera”

“Este plan de contingencias lleva implícito la apertura de cuatro cuerpos de guardia en diferentes Consejos Populares: América Dos, con horarios que se incrementarán de 8 a 24 horas; América Uno y el poblado de Baire; todos con el encargo de diagnosticar las características de las enfermedades respiratorias que se presenten. Esta etapa del año es propicia para que se presenten este tipo de enfermedades por los cambios de temperaturas, por lo cual debe prestarse la máxima atención”.

P: ¿Qué medidas se extreman durante el avance de esta fase de la epidemia dentro de Cuba?

Presidente: “Las medidas ya serán más extremas. No podemos coquetear con el peligro que representa la epidemia. Aunque los casos que tiene el país son importados, debemos sostener las medidas de incremento hacia lo interno. Estas restricciones del cierre de fronteras significa sin dudas un duro golpe para la economía cubana, que depende en mucho de las importaciones, pero lo más importante es la salud”.

“Aún por estos días hay mucha gente en la calle. Por ello se ha decidido instrumentar en la radio local una hora diaria de radio dando toda la información necesaria para enfrentar la epidemia, contando con un teléfono abierto para recepcionar las opiniones, dudas, interrogantes y propuestas de la población. En este tiempo, los especialistas de salud y los propios directivos del gobierno esclarecerán las políticas que se están instrumentando en torno a la epidemia”.

P: ¿Algunas medidas especiales por sectores?

Presidente: “Sí como no. Especialmente debemos tomar decisiones de inmediato con las ventas de productos de primera necesidad a través de los establecimientos del Comercio. Si es preciso, los productos más demandados como los de aseo personal, será llevados a los centros de trabajo para su venta a aquellas personas que no pueden abandonar labores para adquirirlos. Además, para evitar las aglomeraciones del pueblo que se desespera por este tipo de ventas. En este sentido no quedarán desamparados los jubilados ni los asistenciados. Para ellos se busca otra fórmula. Se trabajará para desconcentrar las ventas de galletas de sal y pollo congelado”.

Periodista: ¿Algunas medidas de carácter particular relacionadas con la disciplina general del pueblo y la higiene?

Presidente: “Iremos a combatir a las manifestaciones de incumplimiento de quienes tienen indicaciones de higiene como los vinculados a la venta de pan y aquellas personas que no exigen o no cumplen con la exigencia de desinfectarse en los baños podálicos que se han ubicados en los centros de trabajo y asistenciales. En este sentido, serán multados todos los irresponsables”.

“Tenemos que incidir desde el gobierno para que nuestras personas salgan menos a la calle. Un ejemplo es lo que está pasando en Europa, en donde las calles están totalmente vacías porque las personas se están protegiendo en los hogares”.

“En el caso de Contramaestre especialmente, en donde tenemos una de las poblaciones más envejecidas de Cuba, debemos poner el acento en cuidar que no surja ni un solo enfermo, por ser precisamente es uno de los grupos vulnerables a la enfermedad del COVID-19”.