En Contramaestre hablar de cosecha cafetalera significa pensar en el encargo estatal, del cual por su calidad, lo mismo puede ir dirigido a la exportación como a la canasta básica familiar.

Este año, debido a la pandemia no habrá movilización masiva de los pioneros hacia los seis campamentos con que cuenta el territorio, no obstante la organización juvenil trazó una estrategia no solo para apoyar la recogida del cerezo en las zonas de mayor volumen como La torcaza y Los Negros, sino también para atender a los más de 120 jóvenes productores con que cuenta el municipio.

Fortalecer la participación de los jóvenes en programas que tributen al desarrollo económico del país constituye una de las prioridades de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en medio de la coyuntura que impone el nuevo coronavirus.

Dentro de dicha estrategia que deberá materializarse a finales de octubre, etapa en la que inicia la cosecha de café robusta, el de mayor volumen en Contramaestre, figura la movilización de jóvenes trabajadores constituidos en Brigadas Jóvenes Por la Vida, los fines de semana y la realización de actividades culturales de conjunto con la Brigada de Instructores de Arte José Martí y la Asociación Hermanos Saíz en zonas productoras.

Además se prevé desarrollar activos juveniles con militantes y no militantes para intercambiar con ellos acerca de sus inquietudes y sugerencias en busca de soluciones rápidas. También se harán abanderamientos de honor para aquellos que cumplan el estimado.

Una vez más la UJC insiste en su estrategia en que los jóvenes militantes velen porque no haya desvío ni malversación en la presente cosecha cafetalera y que cada grano vaya al encargo estatal.