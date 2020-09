Un aromático grano de café convertido en semilla, recorre inhóspitos parajes de las montañas de Contramaestre, florece desde menudas florecillas y recibe el abrazo del sol ardiente de Cuba.

Luego de meses de intenso recorrido, el grano se beneficia en una industria que le da más valor que el posee desde su identidad.

Finalmente, el grano convertido en polvo y néctar, provoca el gesto de satisfacción entre los labios de cualquier humano del planeta tierra. No caben dudas, es café de Contramaestre, aroma de Cuba.

Este viaje de la semilla al néctar negro, no está nada impregnado de ficción. Un equipo realizador de audiovisuales de la emisora Radio Grito de Baire, con el apoyo de avezados realizadores multimediales, logra recrear una historia muy real sobre el tránsito del café de Contramaestre, de la semilla hasta los labios de sus consumidores agradecidos.

El documental muestra las realidades de la zona de La Torcaza, montañas adentro de Contramaestre en el Oriente de Cuba, donde la producción cafetalera constituye el núcleo del sostén económico de su población.

Los daños del cambio climático y el bajo régimen de lluvias, constituyen factores que afectan indudablemente hoy a la producción cafetalera en las montañas de Contramaestre.

Sin embargo, la actitud responsable del hombre de la montaña, acompañada de un inteligente manejo de los medios biológicos, ha atenuado las consecuencias negativas.

El Programa de Recuperación Cafetalera que se aplica en la zona de La Torcaza hasta el año 2030, ya rinde sus frutos y se expresa en las nuevas áreas que se fomentan y florecen.

De singular importancia puede definirse el proyecto de capacitación Café – Escuela en el que las mujeres serranas cuentan con especial protagonismo.

La muestra audiovisual despliega los pormenores de una mujer serrana y cafetalera de pura cepa. Alexis Durán Silegas, no se limita por una minusvalía que pudiera entorpecer las labores que ejecuta en los campos, pero no es así.

Durán Silegas es usufructuaria de la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Torcaza. Su cuerpo emana el aroma de las montañas. Sus palabras muestran una convicción ante la vida, que le permite superar cualquier dificultad.