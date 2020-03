Adultos mayores bien atendidos en Contramaestre

Decir adultos mayores en Cuba es definir prioridad. No por ser más añejos los ancianos vencieron su tiempo para la recreación y el esparcimiento.

Por el contrario, es en esta etapa de la vida donde se deben sentir más amados, útiles y atendidos. Con sus cabelleras blancas, pasos cortos y despacio, aunque dispuestos a ejercitar el cuerpo, ofrecen una de las hermosas escenas que se aprecia cada sábado en el parque central del consejo de poblado de Maffo, en el municipio de Contramaestre.

Allí, junto a jóvenes profesores de Cultura Física, los adultos mayores llevan a cabo rutinas de ejercicios físicos para tratar de aliviar sus padecimientos. En este entorno, sienten satisfacción, socializan con otros adultos y prolongan su esperanza de vida.

Los profes son pacientes con cada uno de ellos porque conocen que la vejez es una etapa sensible de las personas.

Como otra de las opciones para que los adultos mayores se relajen y disfruten en Maffo se les disponen diferentes juegos de mesa, en los que también se insertan los jóvenes educadores. En estos juegos, los ancianitos pasan largo rato compartiendo y compitiendo por llevarse la mayor cantidad de puntos.

A las jornadas sabatinas donde participan los adultos mayores de Maffo, se unen también los jóvenes instructores de arte de la comunidad, sobre todo aquellos con proyectos comunitarios que incluyen a mujeres creadoras, las cuales exponen diversas obras.

Lo mismo amas de casa que abuelas muestran sus quehaceres en tiempo libre, casi siempre piezas confeccionadas con retazos de tela o tejidas a mano, servilletas, bolsos y otras creaciones de amplia utilidad.

Se trata de un espacio para apreciar el talento y habilidad que poseen las féminas, y de mostrar a los demás que la llegada de la tercera edad no supone el final de la vida, sino un nuevo comienzo.

Cuba es un país con crecimiento acelerado de la ancianidad, sin embargo este grupo poblacional no está relegado. Aunque se reconoce que los espacios creados para ellos no son suficientes, sí es visible el trabajo que se desarrolla para brindarles atención priorizada, no solo desde la salud pública, sino desde una multisectorialidad en la que destacan los ambientes deportivos y culturales.

Es así que en barrios y comunidades de Contramaestre, se da bienvenida a esos seres que acumulan juventud, cuentan con la sabiduría de los años vividos y pueden compartir espacio, tiempo y diversión junto a las nuevas generaciones.